Qui est Eddy Michel, le père a massacré ses deux petits garçons à la disqueuse et au couteau

Encore un double infanticide en région liégeoise ! Cette fois, ce sont deux petits garçons de 4 et 7 ans, Timothy et Jules, qui ont été les victimes de leur papa, Eddy Michel, ce samedi matin à Sainte-Walburge.

Il est 7h30, samedi matin, rue du Sergent Merx à Liège, dans le quartier de Sainte-Walburge. Une violente dispute éclate entre Eddy Michel, 38 ans, et son ex-femme, Madeleine. Celle-ci est venue conduire ses deux garçons à Eddy dans le cadre d’une garde alternée suite à la séparation du couple. Des cris et les pleurs des enfants sont même entendus dans tout le quartier ! Eddy, très énervé, casse la vitre de la voiture de Madeleine et lui demande instamment de partir.

Elle s’en va, et fait le tour du pâté de maisons pour se garer sur la place Jules Seeliger, juste à côté de la maison. C’est de là qu’elle prévient les parents d’Eddy de leur altercation et leur demande de venir, inquiète de l’état psychologique d’Eddy.

Quand les parents arrivent sur place quelques instants après, il est déjà trop tard. Ils découvrent une scène d’horreur. Eddy a tué ses deux enfants, l’un à coups de couteau et de sécateur, au niveau du cœur, l’autre à l’aide d’une disqueuse en le frappant au niveau du thorax ! Le père a entre-temps pris la fuite en voiture. Il sera interpellé par la police de Liège peu de temps après, à Vottem.

