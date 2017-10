Classement ATP: David Goffin, 11e, à nouveau aux portes du top 10 mondial grâce à sa victoire à Shenzen

David Goffin est donc ainsi vraiment tout proche de compter à nouveau parmi les 10 meilleurs joueurs du monde, lui qui fut encore 10e, son meilleur classement absolu, en février dernier.

Ce titre permet également à David Goffin de rester dans la course aux ATP Finals, le Masters, qui aura lieu à Londres, du 12 au 19 novembre qui rassemble les 8 meilleurs joueurs de la saison. À la Race, le classement de l’année, le numéro 1 belge, 12e, ne figure ainsi plus qu’à 150 points de l’Américain Sam Querrey, 10e et dernier qualifié actuel vu que le Suisse Stan Wawrinka, 5e, et le Serbe Novak Djokovic, 9e, sont out pour le restant de la saison.

Cette semaine, David Goffin participera au tournoi ATP 500 sur dur de Tokyo, où il affrontera au premier tour l’Espagnol Feliciano Lopez (ATP 34).

Le top 10 du classement mondial reste par ailleurs inchangé avec l’Espagnol Rafael Nadal au sommet devant le Suisse Roger Federer, 2e et le Britannique Andy Murray, 3e qui complète le podium.

Côté belge encore, Steve Darcis, numéro 2 dans la hiérarchie progresse de 3 places. Le Liégeois est 73e. Ruben Bemelmans quitte le top 100 avec un recul de 9 places. Troisième Belge au classement ATP, il est désormais 101e.

Steve Darcis s’est qualifié lui pour le tableau final du tournoi ATP de Pékin, épreuve sur surface dure dotée de 3.028.080 dollars. Il affrontera au premier tour l’Espagnol Pablo Carreno Busta (N.4), 10e mondial.