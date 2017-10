Grave chute pour la cycliste strambrugeoise Camille Delestrait

Camille Delestrait jeune et prometteuse cycliste a été victime d’une très grave chute lors de la dernière course de sa saison à Diest dimanche.

Le diagnostic des médecins a été rapide mais sans appel : fracture du crâne et hémorragie cérébrale. Toutefois, les dernières nouvelles sont plus rassurantes et le pronostic vital n’est heureusement pas engagé. Camille est consciente et devrait bien se remettre de cette grave chute même si elle était toujours hospitalisée aux soins intensifs ce lundi, en milieu de journée.