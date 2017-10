Le bilan de la fusillade de Las Vegas dimanche soir est maintenant de 58 morts et 515 blessés, a annoncé lundi matin le shérif de Las Vegas, alors qu’un précédent bilan faisait état de 50 morts.

«Plus le temps passe, plus ce chiffre augmente», a déclaré le shérif Joseph Lombardo devant la presse, avant qu’un agent du FBI explique qu’il n’y a pas de lien connu «à ce stade», entre le tueur Stephen Paddock et une organisation terroriste, peu de temps après la revendication de cette attaque par le groupe Etat islamique (EI). «Nous pensons que l’individu s’est tué avant notre arrivée» dans la pièce, a ajouté le shérif Joseph Lombardo à la presse.

Des milliers de spectateurs s’étaient retrouvés dimanche sur une vaste esplanade de la capitale américaine du jeu et du divertissement pour voir se produire Jason Aldean lors d’un festival réputé de musique country.

Ces vitres brisées indiquent l’endroit d’où le tireur a accompli son acte odieux.

Le tireur avait pris place au 32e étage de l’hôtel Mandalay Bay, surplombant le public. C’est de la fenêtre d’une chambre de cet établissement qu’il a perpétré le carnage. Plusieurs armes, au moins dix, y ont été retrouvées. Les services avaient annoncé auparavant avoir retrouvé huit armes à feu mais le shérif Lombardo a revu le chiffre à la hausse.

Robert Hayes, un pompier de Los Angeles, a décrit à la chaine Fox News ce qu’il qualifie de «scène de guerre». «Je pense qu’avec 30.000 personnes présentes au concert, honnêtement, c’était malheureusement très facile de tuer des gens. Il n’avait même pas besoin d’être bon» tireur, a-t-il indiqué.

Le président américain Donald Trump a été informé de «l’horrible tragédie», a indiqué la Maison Blanche et il a offert ses « sincères condoléances » aux victimes sur Twitter.

My warmest condolences and sympathies to the victims and families of the terrible Las Vegas shooting. God bless you!