Le président américain Donald Trump a dénoncé lundi «l’acte odieux» après la fusillade de Las Vegas qui a fait au moins 50 morts et 400 blessés, ne mentionnant à aucun moment le groupe Etat islamique qui a revendiqué cette attaque.

«Hier soir, un homme a ouvert le feu sur une large foule lors d’un concert de musique country à Las Vegas. Il a brutalement assassiné plus de 50 personnes dans un acte qui représente un acte odieux», a-t-il déclaré lors d’une allocution au ton grave.

«C’est un acte maléfique», a insisté le président des Etats-Unis Donald Trump lundi, dans sa première déclaration officielle prononcée depuis la Maison Blanche à Washington à la suite de la fusillade qui a fait au moins 50 morts à Las Vegas dans la nuit de dimanche à lundi. Le président américain n’a pas commenté la revendication publiée par l’organisation Etat islamique.

«Nous sommes tous choqués et tristes», a déclaré Donald Trump. (...) «Il (le tireur) a assassiné brutalement plus de 50 personnes et en a blessé plus d’une centaine. (...) Nous prions pour les familles des victimes. Nous les aiderons à traverser cette période extrêmement sombre.»

Il a également pris le temps de remercier les services de police et de secours qui ont œuvré sur place. «Ils ont permis de sauver de nombreuses personnes» a-t-il déclaré. «J’ai demandé que les drapeaux américains soient mis en berne» a-t-il précisé avant d’annoncer qu’il se rendrait à Las Vegas mercredi.