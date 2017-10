Né en 1950 à Gainesville en Floride, Tom Petty a subi un arrêt cardiaque dans sa résidence dimanche soir. Malgré l’intervention des ambulanciers qui lui ont administré avec succès les premiers soins l’artiste a du être placé sous respirateur artificiel rapporte TMZ. Comme il n'avait pas d'activité cérébrale à son arrivée à l'hôpital, son entourage aurait pris la décision de le retirer du respirateur artificiel.

Tom Petty a connu le succès avec son groupe de rock «Tom Petty and The Heartbreakers» et son premier titre intitulé «Breakdown» en 1978 avant de poursuivre une carrière solo remarquée.

This is unbearable. Vegas and now a great music hero has passed. You brought us so much joy, @tompetty. We will miss you. ❤️ #RIPTomPetty — Sheryl Crow (@SherylCrow) 2 octobre 2017

Il a connu le succès avec des chansons comme «I Won’t Back Down», «Runnin’ Down a Dream», «American Girl» et «Free Fallin’». Tom Petty a vendu plus de 80 millions de disques dans le monde.

Lundi dernier à Los Angeles, il venait d’ailleurs tout juste de terminer une tournée.