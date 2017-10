« R omelu Lukaku a passé une IRM à la cheville cet après-midi, mais on n’a pas constaté de fracture ni de dégâts structurels. Durant les prochains jours, il suivra un programme individuel et sa situation sera examinée de près jour après jour. À l’heure actuelle, il est en tout cas trop tôt pour parler d’un forfait en vue des prochains matches contre la Bosnie et/ou Chypre », explique l’URBSFA dans son communiqué.

⚽ @RomeluLukaku9 had an IRM (ankle) this afternoon ➡ No fracture, individual training program will follows. #BIHBEL #BELCYP #RoadtoRussia 🇧🇪 pic.twitter.com/PBdcXj9Zit