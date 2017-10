Météo: un temps sec mais nuageux ce mardi, entre 11 et 16 degrés

Il soufflera un vent modéré, parfois assez fort en matinée à la mer, d’ouest à nord-ouest. Les maxima seront compris entre 11 degrés en Hautes-Fagnes et 16 degrés dans le centre.

Mardi soir et durant la nuit, le temps restera sec, bien que partiellement ou localement très nuageux. De la brume pourrait également se former dans les vallées ardennaises. Les minima atteindront entre 5 et 6 degrés en Ardenne et 12 degrés au littoral, sous un vent faible à modéré d’ouest revenant au sud-ouest.

Mercredi, des éclaircies alterneront avec des passages nuageux. Le vent sera modéré et à la mer assez fort d’ouest à sud-ouest. Des rafales approcheront les 55 à 60 km/h, prévient l’IRM.

Jeudi, la pluie fera son retour, toujours sous un vent bien présent, modéré à assez fort dans l’intérieur et parfois fort au littoral, de sud-ouest virant rapidement vers l’ouest/nord-ouest. Des pointes de 60 km/h ou un peu plus sont attendues.

Les jours qui suivent, le temps sera variable avec quelques éclaircies mais aussi des averses en provenance de la mer du Nord. Un risque d’orage n’est pas exclu.