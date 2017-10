Mouscron: le piéton renversé a été sérieusement blessé

Il était près de 9h15, ce mardi matin, quand l’accident s’est produit, dans la chaussée du Risquons-Tout, et plus exactement dans le tronçon compris entre la rue du Laboureur et la rue Alfred Henno, à proximité de l’ancien Lidl, à Mouscron.

Heurté par une voiture de marque Hyundai, un piéton a percuté le pare-brise du véhicule de couleur blanche avant d’être violemment projeté au sol. S’il était conscient au moment de monter dans l’ambulance, ses blessures étaient a priori relativement sérieuses.