L’IRM a lancé ce midi son traditionnel bulletin météo pour les prochains jours. Ce n’est pas top. Pluie et fraîcheur vont nous accompagner au moins jusqu’à vendredi (exception : mercredi, qui sera plus sec). En attendant, voici le moment où le mercure devrait remonter.

Des éclaircies se partageront le ciel avec des champs nuageux parfois assez nombreux mardi après-midi. Le temps restera sec à quelques faibles ondées localisées près, en Ardenne et dans le nord-est du pays, selon l’Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 11 et 16 degrés.

Le temps devrait rester sec et partiellement nuageux durant la soirée de mardi et la nuit prochaine. Localement, un peu de brume pourra se former dans les vallées ardennaises et dans l’extrême sud-est. Les minima varieront entre 5 ou 6 degrés en Ardenne et 12 degrés à la mer, indique l’IRM.

Mercredi, le temps sera sec avec quelques éclaircies en alternance avec des passages nuageux. L’après-midi, les nuages deviendront cependant majoritaires. Les maxima se situeront entre 10 degrés en Hautes Fagnes et 16 degrés sur le centre et l’ouest de la Belgique. Le vent sera modéré et à la mer assez fort d’ouest à sud-ouest. Des rafales pourraient atteindre les 55 km/h au littoral.

Jeudi marquera l’arrivée de la pluie sur l’ensemble du pays. La nébulosité deviendra variable. Les températures maximales varieront entre 10 et 15 degrés. Le vent sera modéré à parfois assez fort de sud-ouest virant au nord-ouest et soufflant en rafales de 60 km/h dans l’intérieur et de 80 km/h au littoral, selon l’IRM.

Vendredi sera une journée variable et assez fraîche, avec des averses et des maxima compris entre 9 degrés en Ardenne et 14 degrés en Flandre. Le vent de nord-ouest restera bien présent.

La suite ? Les températures vont remonter progressivement, comme l’indique l’IRM avec ce schéma (en rose, températures maximales prévues pour Bruxelles). Avec un « pic » frôlant les 20 degrés prévu en fin de semaine. Pas top, mais on est en automne, pour rappel...