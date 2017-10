Hein Vanhaezebrouck présenté à Anderlecht: "Il s'est passé trop de choses à Gand"

Hein Vanhaezebrouck, 53 ans, est le nouvel entraîneur du Sporting d’Anderlecht. Le champion de Belgique en titre a officialisé en matinée l’information. Vanhaezebrouck a été présenté en milieu d’après-midi au RSCA.

« Je ne suis pas un opportuniste », a déclaré Vanhaezebrouck. « Il s’est passé trop de choses à Gand. Quand je suis parti, j’avais deux possibilités. Anderlecht m’a contacté quand j’étais libre. Soit je déclinais la proposition et je restais au repos, soit j’acceptais. Anderlecht est le plus grand club belge. C’était la seule étape que je pouvais envisager en Belgique. Mon ambition est à présent d’avoir un stade plein et de rendre les supporters heureux ».

« Un bon parcours en Europe, c’est possible ? », lui a demandé un journaliste. « Ce ne sera pas simple vu le départ pris par le club en Ligue des Champions ainsi que la ‘petite’ équipe que le Sporting s’apprête à affronter (NDLR le PSG) »

Avec le noyau actuel, Vanhaezebrouck positive toutefois. « Kums, Trebel, Dendoncker, c’est un luxe. C’est mieux d’avoir de tels joueurs que de ne pas savoir qui titulariser ».