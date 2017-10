La compagnie à bas coûts Ryanair a enregistré une hausse de fréquentation sur ses lignes en septembre, malgré les 2.100 annulations de vols annoncées le mois dernier et en octobre, indique Ryanair mardi. Le mois dernier, le trafic a augmenté de 10% à 11,8 millions de clients. Sur les neufs premiers mois de l’année, Ryanair totalise 127,3 millions de passagers, soit une hausse de 12%.

«Ces chiffres incluent les 2.100 annulations de vols annoncées pour les mois de septembre et d’octobre. Nous avons maintenant remboursé /ré-accommodé 98% des clients qui ont été touchés par ces annulations en septembre et en octobre. Les 2% restants doivent encore nous contacter. Nous nous excusons sincèrement une fois de plus auprès de nos clients pour ces annulations», a souligné Kenny Jacobs, le directeur marketing de Ryanair.