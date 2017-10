L’exploitante d’un commerce de Zelzate a été découvert morte mardi dans son magasin, indique la section gantoise du parquet de Flandre orientale, qui a ouvert une enquête pour un possible décès suspect.

Il serait question d’un meurtre, potentiellement pour faciliter le vol, selon Frank Bruggeman, bourgmestre de Zelzate, qui ne peut donner davantage de détails en raison de l’enquête en cours.

Le corps a été découvert mardi après-midi dans le magasin ’t Ateljeeke, où l’on vend du matériel de bureau et scolaire. Un juge d’instruction a été saisi et une autopsie sera réalisée. On ignore encore comment la femme a perdu la vie ou si des objets ont été volés dans le commerce.

Le parquet parle de «faits très sérieux».