Mouscron : Patrick Bintein est décédé cette nuit

Directeur général adjoint de l’IEG (Intercommunale d’étude et de gestion), le Mouscronnois Patrick Bintein est décédé cette nuit après une sévère dégradation de son état de santé. Il était encore présent aux Baillis dimanche, aux côtés de tous ses proches.

L’homme occupait, entre autres, les fonctions de Codirecteur au sein d’Entreprendre.wapi et de Président du Bassin EFE Wapi (Enseignement qualifiant, Formation, Emploi) où il avait été élu à l’unanimité.

« Il était dévoué au développement économique de sa région » résume sur son site internet la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Wallonie Picarde. « Il avait l’habitude de naviguer entre le monde patronal et syndical, dans une région où le climat social est à la conciliation. Sa convivialité faisait l’unanimité » indique encore la CCI Wapi dans un bel hommage. Mouscron perd l’un de ses plus fervents défenseurs.