Suspendu en Bosnie, Witsel ne sera pas remplacé par Nainggolan: "Ce n'est pas aux joueurs de décider qui doit être sélectionné"

Suite à son exclusion contre Gibraltar, Axel Witsel va purger son second match de suspension samedi. Le milieu pourra donc effectuer son retour dans l’équipe au plus tôt mardi lors de la rencontre de clôture contre Chypre.

À Sarajevo, le milieu régulateur, suspendu, devra être remplacé. « Je vois dans cette sélection Youri Tielemans, Kevin De Bruyne capable d’évoluer une ligne plus bas, Steven Defour et Marouane Fellaini. Ce sont tous des joueurs avec des qualités spécifiques », a commenté Witsel après l’entraînement de mercredi à Tubize.

Radja Nainggolan constituait aussi une alternative, mais le milieu de l’AS Rome n’a pas été convoqué pour la deuxième fois d’affilée. « Radja est un bon joueur, important pour l’équipe. Mais ce n’est vraiment pas aux joueurs de décider qui doit ou ne doit pas être sélectionné », a précisé le milieu de Tianjin.

Un tacle inutile sur un défenseur de Gibraltar a valu à Witsel une exclusion assortie de deux matchs de suspension, dont le premier contre la Grèce le mois dernier. « En fin de semaine dernière, j’ai appris que c’était une suspension de deux matchs. Je m’y attendais, même si j’espérais que ce ne soit qu’un seul. Il ne me reste qu’à me préparer pour le match de mardi. Je suis déjà en Belgique depuis vendredi soir et j’ai passé le week-end avec ma famille. Je trouvais qu’il était important d’effectuer toute la préparation, même si je ne peux pas jouer samedi. En principe, j’accompagnerai la délégation à Sarajevo et je suivrai la rencontre depuis la tribune. La Bosnie est le déplacement le plus difficile pour nous dans ce groupe, un véritable test. Ils jouent leur dernière chance. C’est évidemment frustrant d’être suspendu justement lors des duels au sommet contre la Grèce, où nous avons décroché notre qualification pour le Mondial, et contre la Bosnie. »