Football: Descarpentries coachera Kain

La Montkainoise a déjà désigné son nouveau coach. Edgard Depret, le président n’a en effet pas laissé le doute ou l’instabilité s’installer au complexe du Vert Lion. « Nous avons reçu Jérémy Descarpentries mardi soir et notre choix était fait ce mercredi matin. C’est lui qui prendra en mains notre équipe première », explique le président de l’AS. Ce nom ne vous dit sans doute rien. Pourtant, l’entraîneur français n’est pas un inconnu dans le Nord. Ancien médian offensif, qui a notamment défendu les couleurs de Tourcoing, le jeune homme de 35 ans était le dernier entraîneur en date du Capreau Wasquehal. Ce club à qui la mairie a coupé les vivres pour favoriser une fusion n’est aujourd’hui plus en mesure d’assurer à ses membres la pratique du football. Du coup, Jérémy Descarpentries était libre et vient donc de s’engager à Kain.