Un établissement qui se situe à Crisnée et qui, d’après le fils de la quinquagénaire, ne répond à aucune norme d’hygiène et de sécurité. Le bâtiment tombe en ruine, il n’y a qu’une salle de bains et trois WC pour 40 résidents, ils sont parfois à six par chambre...

Du côté de la maison d’accueil, on se défend. En effet, la directrice, Noëlle, comprend la démarche du fils de sa patiente mais n’est en revanche pas prête à accepter l’ensemble de ses critiques.

