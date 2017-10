Véronique Waroux à Péruwelz: «Je ne suis pas candidate en 2018»

Rédaction en ligne

Non, Véronique Waroux n’emmènera pas la liste AC aux prochaines élections communales. « Je ressens une certaine forme de lassitude », confie la Bonsecouroise qui reste, par contre, députée et sénatrice cdH. Elle ne cache pas ses désillusions et la longue réflexion qui l’a conduite à « ne pas se lancer dans la campagne de trop ».