Herseaux: voilà déjà la 53e ducasse d'automne, ce week-end

Rédaction en ligne

On sait faire la fête du côté de la gare d’Herseaux ! Et si vous ne nous croyez pas, il vous suffit de vous y rendre, ce week-end, pour en avoir le cœur net. Ces samedi 7 et dimanche 8 octobre, le comité d’animation d’Herseaux-Gare y organisera en effet sa traditionnelle ducasse d’automne, qui en est déjà à sa 53 e édition, rien que ça.