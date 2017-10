Toby Alderweireld: «Si un jour je devais changer de club, Jan Vertonghen devra m'y accompagner!»

Toby Alderweireld et Jan Vertonghen forment un duo inséparable. Après leurs passages chez les jeunes du Germinal Beerschot et à l’Ajax, les deux défenseurs belges sont coéquipiers depuis plus de deux ans du côté de Tottenham.

En sélection nationale aussi les deux hommes sont titulaires indiscutables. Mais cette semaine, les projecteurs sont rivés sur Jan Vertonghen qui pourrait, en cas de participations en Bosnie et face à Chypre, dépasser Jan Ceulemans au nombre de caps (96) et ainsi devenir le joueur le plus capé de l’histoire du football belge. « C’est génial pour Jan qu’il puisse atteindre un tel record », a expliqué Alderweireld en conférence de presse jeudi à Tubize. « En plus, il a encore de belles années devant lui chez les Diables. Avec le temps, nous sommes devenus de véritables amis. Je peux difficilement jouer sans lui désormais. Si un jour je devais changer de club, il devra m’y accompagner », sourit Alderweireld.

Après la moins bonne prestation disputée en Grèce (1-2), la sélection belge s’est remise en question. « Nous essayons d’offrir un football attractif, mais ça nous pousse à prendre des risques. Nos adversaires jouent toujours très bas et tentent de partir en contres. Face à la Grèce, ce fût très compliqué mais nous sommes parvenus à gagner. Nous sommes conscients de pouvoir faire mieux, à commencer par la Bosnie. Même si cela risque d’être à nouveau un duel compliqué ».

Avec la blessure de Kompany, Thomas Vermaelen, qui n’a pas disputé la moindre minute avec le FC Barcelone cette saison, devra se charger de compléter la défense à 3 aux côtés du duo des Spurs. « Nous avons suffisamment de qualités au sein du groupe pour pallier l’absence de Kompany », a poursuivi Alderweireld, qui fêtera sa 72e cap avec les Diables Rouges samedi. « Pour Vermaelen, la situation n’est évidemment pas idéale, même s’il s’entraîne avec les meilleurs joueurs du monde à Barcelone. A l’entraînement, je l’ai vu en forme et affûté », a conclu le défenseur de 28 ans.