Mouscron: Des petits Hurlus au Parlement wallon

C. P.

Lundi, des élèves de 6 ème B des Frères Maristes ont eu la chance de rencontrer Christiane Vienne au sein même du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles de 14h à 16h. Les 17 élèves ont pu découvrir l’hémicycle et s’asseoir aux places des ministres et députés. Ils ont aussi appris, grâce à leur marraine et cheffe du PS, comment sont votées les lois.