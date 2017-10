Estaimpuis: pousser les jeunes à se mettre au sport

Ce mercredi 4 octobre, la campagne d’Estaimpuis a donc lancé une nouvelle initiative visant principalement les jeunes et baptisée « Tous au sport ».

En matière de sport, la petite commune rurale n’a certainement pas à rougir de son potentiel en infrastructures sportives. Estaimpuis dispose en effet de trois complexes sportifs, d’une piscine communale, de salles de sport également mises à disposition du public dans chaque école communale, de plusieurs agorespace, etc. Pas mal pour une ville d’à peine 10.000 âmes ! À Estaimpuis, il est ainsi possible de faire du foot, de la natation, du basket, du tennis, du ping-pong, du cyclisme et de nombreuses autres disciplines. Et ils sont près d’un millier, soit un dixième de la population, à être affiliés à l’un ou l’autre club.

Après une réunion qui a rassemblé l’ensemble des clubs sportifs de l’entité, la commune a décidé de mettre tout ce potentiel en exergue et d’organiser différentes actions pour pousser les jeunes à se mettre au sport.

Retrouvez toutes ces informations dans notre journal papier de ce vendredi 6 octobre ou dans notre édition digitale...