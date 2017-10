Rédaction en ligne

Des courants d’origine polaire continueront à descendre via la Mer du nord et l’Ecosse sur nos régions avec peu de soleil et régulièrement des épisodes pluvieux ou d’averses dans un air où les températures nocturnes et matinales oscilleront entre 2 et 5° en Ardenne et de 6 à 8° dans les autres régions.