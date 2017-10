Pluie, éclaircies, fraîcheur: un temps de saison pour les prochains jours

En soirée, le temps sera sec avec de larges éclaircies. En cours de nuit, on observera une augmentation de la nébulosité depuis l’ouest. Les minima oscilleront entre 3° en Hautes Fagnes et 11° au littoral.

Samedi, le temps sera frais et il faudra craindre un retour de la pluie l’après- midi. Les maxima varieront entre 9°et 12° au sud du sillon Sambre-et-Meuse, et entre 13° et 15°ailleurs.

Le ciel sera plus variable dimanche avec des averses. Maxima de 11° à 15°.

Le temps du début de la semaine prochaine restera très incertain avec persistance du risque de pluie. Les températures évolueront peu.