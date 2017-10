Concours: roulez avec Rik Verbrugghe grâce aux Voyages Degrève

Récemment, la société basée à Ath Voyages Degrève a acquis une remorque pouvant transporter jusqu’à 28 vélos. Afin de vous faire découvrir ce nouvel outil, la société vous invite à Eke, le 28 octobre, dans le magasin de Rik Verbrugghe et Greg Van Avermaet : Velo-Loft. Au programme, une sortie de 70 kilomètres avec Rik Verbrugghe, découverte du magasin, promenade à Gand. Petit-déjeuner et repas de midi offerts par les Voyages Degrève. A vous de jouer !

Les Voyages Degrève offrent la possibilité à cinq cyclos d’embarquer leur vélo sur leur bus destination Eke pour une sortie de 70 kilomètres avec Rik Verbrugghe. Mais ce n’est pas tout, le cyclo peut amener un accompagnant qui aura la possibilité de se promener dans la ville de Gand pendant la sortie vélo. Tous les participants se verront offrir le petit-déjeuner et le repas de midi en plus d’une visite du magasin Velo-Loft qui appartient à Rik Verbrugghe et Greg Van Avermaet. Vous voulez participer à cette opportunité unique le 28 octobre ? Il suffit de répondre à la question suivante :

En quelle année Rik Verbrugghe a remporté la Flèche Wallonne ?

Vous pouvez envoyer votre réponse à yves.lepers@sudpresse.be

Bonne chance à tous !