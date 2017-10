HR Rail a été prévenu par le parquet que Zakaria H., le combattant syrien engagé comme conducteur de train par Infrabrel, avait été condamné. Il a immédiatement été licencié, a indiqué vendredi une porte-parole d’HR Rail (employeur juridique d’Infrabel et la SNCB), Kim Buggenhout. Son casier judiciaire n’avait pas encore été adapté au moment de son engagement, avait indiqué jeudi le SPF Justice.

L’intéressé avait été condamné en décembre dernier à trois ans de prison avec sursis pour avoir séjourné en Syrie entre septembre 2013 et mars 2014 aux côtés d’autres djihadistes belges, VTM Nieuws évoquant Abdelhamid Abaaoud et Najim Laachraoui. Le 1er février, quelques semaines après sa condamnation, l’homme a été engagé pour devenir conducteur de train technique pour Infrabel après une formation.

Jeudi, le SPF Justice a fait part de l’historique du dossier. Après la condamnation le 15 décembre 2016, le greffier a rédigé un bulletin de condamnation le 27 janvier. Cette étape n’intervient que quand la condamnation est définitive et que plus aucun appel n’est possible. Ensuite, le greffier a pu transmettre le bulletin en question par la poste au service casier judiciaire central, qui a enregistré les modifications le 15 février, soit deux semaines après l’engagement de Zakaria H.

« Selon nos règles internes, un employé doit prévenir son supérieur direct lorsqu’il est condamné, ça ne s’est pas produit », commente la porte-parole.

Il précise également que Zakaria H. a suivi une formation pour des trains techniques, soit des trains sans passagers. De plus, le returnee n’a pas terminé sa formation, il n’a donc jamais été aux commandes de l’appareil.

Concernant une éventuelle modification des règles de recrutement, Kim Buggenhout rappelle que la question touche « tous les secteurs de la sécurité et pas seulement les chemins de fer ».

Le cabinet du ministre de la Mobilité François Bellot a entre-temps indiqué qu’une loi était à l’étude afin de garantir un meilleur screening de sécurité pour les conducteurs de train. « HR Rail travaillera en bonne collaboration », affirme sa porte-parole.

HR Rail fait également savoir qu’il n’entreprendra aucune action judiciaire contre Zakaria H.