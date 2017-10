Quelle accessibilité pour la personne handicapée ?

« Il faut considérer la question de l’accessibilité dans sa globalité. Ne faut-il pas prendre en compte l’accessibilité dès le début de toute construction au lieu de transformer un bâtiment par après ? Cela faciliterait les déplacements des personnes handicapées, certes, mais également ceux des personnes âgées et des parents avec poussette… Lorsque cette accessibilité est prise en compte dès sa conception, le surcoût « d’adaptation » ne représente que 2% à 7% du budget global contre 30 à 40% à la rénovation. C’est donc un faux obstacle », note Christine Bourdeauducq, Conseillère en accessibilité à l’ASPH.

Travail de conscientisation

Par contre, la disposition du bâtiment même (façade trop étroite, hall d’entrée trop petit…) peut rendre impossible la mise en place d’une rampe ou d’un ascenseur… Cela joue en défaveur de l’accessibilité. Mais l’accessibilité ne se limite pas uniquement aux personnes en fauteuil roulant. Une signalétique, un plan détaillé, une bonne organisation de l’espace permet un confort pour tous et ce, à moindre coût. Un réel travail de conscientisation est encore à faire dans ce sens.

« L’accessibilité est l’affaire de toutes les personnes en situation de handicap; pas seulement des personnes se déplaçant en voiturette. Un bâtiment entièrement accessible doit prendre en compte tous les handicaps : accessibilité matérielle bien sûr mais aussi disposer du matériel comme des dalles podotactiles pour les personnes aveugles par exemple. Il faut aussi compter sur l’accessibilité des biens et des services (information en langue des signes, en facile à lire et à comprendre…). Faute d’accessibilité, la personne ne participe pas à la société. On peut déplorer qu’aucune sanction ne soit prise par les autorités publiques lorsqu’un bâtiment n’est pas accessible. Lorsque la personne handicapée veut faire valoir ses droits, elle peut faire appel à un centre d’appui d’UNIA (NDLR : un service public pour l’égalité et contre la discrimination) et invoquer la loi anti-discrimination ou le concept d’aménagement raisonnable », ajoute-t-elle.

Encore du travail

Sur le plan législatif, en région bruxelloise, il existe le règlement régional d’urbanisme (RRU) qui est actuellement en révision. En région wallonne, malgré l’arrivée du Code du développement territorial (CoDT), il existe toujours les articles 414 et 415 du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine (CWATUP). Ces articles concernent principalement le handicap physique et un peu la déficience visuelle.

Au regard du vieillissement de la population, l’accessibilité devrait encore être une priorité du monde politique dans les années futures. -