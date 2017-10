Jarry: «Les Mouscronnois ont besoin de rire»

C. P.

Jarry débarque au Staquet pour la 2ème fois en 1 an.

COM

En janvier dernier, il était déjà venu et avait enflammé la salle de spectacle du Staquet, dans le cadre du Fous Rires Garantis. Cette fois, il débarque en terre hurlue pour remettre le couvert avec son one-man-show « Atypique ». « Je suis ravie de revenir dans cette ville », explique Jarry, conquis lors de son premier passage en début d’année. « C’était la première fois que je venais à Mouscron et j’étais étonné de voir des maisons en pierre et avec des briques rouges dans cette ville ». Ce retour très attendu, s’annonce énorme pour les fans du comédien.

Toutes les informations dans notre édition digitale.