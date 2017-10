Une coupe de cheveux pour 5 euros à Liège

La précarité frappe toujours plus de personnes. Les bénévoles et coiffeuses qui œuvrent au salon de coiffure social de Liège accueillent ainsi quelque 1.200 clientes. À l’étroit en Feronstrée, le salon a déménagé vers un local plus spacieux dans le quartier Léopold.

« Trois donateurs ont acheté un rez-de-chaussée rue de Gueldre et l’ont mis à disposition du salon pendant 10 ans. Sa création, à l’époque, partait du constat que beaucoup de dames n’ont pas les moyens de prendre soin d’elles au niveau capillaire. Une coupe de cheveux et brushing ne coûtant que 5 euros, les mamans seules savent ainsi qu’elles ne privent pas leurs enfants. Au-delà du fait que cela leur rend un peu de dignité, elles aiment venir au salon car c’est convivial, on papote de choses et d’autres, de leurs difficultés. C’est une véritable thérapie car on voit que cela leur fait beaucoup de bien au moral », souligne Francine Ravyts.

Les trois coiffeuses sont des professionnelles tandis que les personnes qui accueillent les clientes et fixent les rendez-vous sont des bénévoles. L’ASBL est d’ailleurs constamment à la recherche de bénévoles qui pourraient offrir un peu de leur temps. Outre les coupes et brushing, on y réalise aussi des permanentes et colorations, pas de mèches.

L’accès au salon social est réservé aux dames dont les revenus ne dépassent pas un montant fixé. Elles doivent pouvoir présenter une attestation du CPAS ou d’un service social.

Afin de récolter des fonds pour faire fonctionner le salon, l’ASBL organise des événements, notamment un spectacle d’Isabelle Innocente (Demain… j’accouche !), avec repas, le 20 octobre au collège Saint-Servais à Liège.