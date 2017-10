La cheffe de groupe cdH à la Chambre, Catherine Fonck, et la députée fédérale Ecolo, Muriel Gerkens, ont dénoncé vendredi la vente par des hôpitaux de données médicales de leurs patients à une multinationale. Les parlementaires pointent en outre la responsabilité de la ministre de la Santé, Maggie De Block (Open Vld).

La députée écologiste, qui participe actuellement à un travail sur les big data en matière de santé, affirme que de nombreuses questions relatives aux risques d’accès aux données collectées et à l’anonymisation insuffisante des données personnelles sont apparues lors d’auditions menées dans ce cadre.

« De nombreux acteurs de la santé témoignent de ces problèmes mais la ministre refuse d’entendre ces risques au nom du progrès et de la digitalisation indispensable des données pour améliorer les soins de santé », souligne Mme Gerkens. « La ministre doit cesser de croire au mirage de la technologie et accepter de se préoccuper des patients et des médecins qui dénoncent les risques de dérive de manière répétée », poursuit-elle.

La députée humaniste Catherine Fonck affirme pour sa part avoir « tiré la sonnette d’alarme » à plusieurs reprises sur le fait que la ministre De Block et le secrétaire d’Etat à la protection de la vie privée, Philippe De Backer, ne prévoyaient pas de verrous suffisants pour protéger les données médicales des patients.

« D’abord en n’interdisant pas clairement l’utilisation de ces données médicales à des fins commerciales. Ensuite, en choisissant clairement, malgré les multiples mises en garde, la voie de récolter les données médicales de manière pseudonymisée et donc pas pleinement anonymisée. Le gouvernement a toujours balayé d’un revers de la main ces signaux », commente Mme Fonck.

« La situation actuelle de cette marchandisation des données médicales des patients, en plus sans leur consentement, résulte ni plus ni moins d’un choix délibéré du gouvernement de légiférer de manière beaucoup trop légère », ajoute-t-elle.

« Les données de patients sont sensibles et doivent être protégées »

« Les données de patients sont des informations sensibles et elles doivent être protégées aussi strictement que possible », ont commenté vendredi la ministre de la Santé, Maggie De Block (Open Vld), et le secrétaire d’Etat à la Protection de la vie privée, Philippe De Backer (Open Vld). Ces données ne peuvent pas être utilisées à des fins commerciales, ont-ils estimé, dans une réaction à une information selon laquelle des hôpitaux belges vendent des données confidentielles de leurs patients à une multinationale.

« La vie privée des patients doit être garantie à tout moment », ont-ils ajouté.

En juillet dernier, M. De Backer avait d’ailleurs posé une question à la commission de protection de la vie privée sur la manière dont les mutualités mettent des données anonymes à disposition d’organisations tierces, telles que des universités, des centres de recherche ou encore des acteurs privés.

Les mutualités sont soumises à des conditions très strictes et celles-ci valent bien entendu pour les autres organisations, ont souligné les membres du gouvernement fédéral. Les données doivent notamment être anonymes et codées. Elles ne peuvent en aucun cas être reliées à un patient. Par ailleurs, les patients doivent systématiquement être informés de l’usage et de la destination des données récoltées les concernant.

Au moins une quinzaine d’hôpitaux sur la centaine en Belgique ont vendu des informations sur leurs patients à la firme de traitement de l’information médicale Quintiles IMS. Celle-ci paye 22 euros par lit et par an pour savoir quels traitements et médicaments sont administrés.

Les informations concernées sont vastes, du détail du traitement suivi par chaque patient, aux données de facturation de l’hôpital aux mutuelles et à l’Inami ainsi que les résumés hospitaliers semestriels.

« Il est clair que les hôpitaux sont dans toutes les circonstances, à l’instar des mutualités, responsables de la gestion et du partage de leurs données », ont souligné M. De Backer et Mme De Block.