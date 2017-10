Un porte-parole du musée, situé dans le sud-ouest de Londres, a confirmé à l’AFP qu’une voiture avait fauché des piétons tandis que les services ambulanciers de la ville ont indiqué sur Twitter intervenir sur le site. Un homme «a été arrêté» sur les lieux, tandis que des enquêteurs tentaient d’établir les circonstances de l’incident, a ajouté Scotland Yard.

Des images diffusées sur Twitter montraient un homme, vêtu d’une chemise bleue, plaqué à terre, de petites flaques de sang sous le visage, par deux autres personnes, peut-être des passants. Sur d’autres photos, il était possible de voir une voiture noire dont l’avant était encastré perpendiculairement entre deux autres véhicules garés le long du trottoir. Plusieurs témoins ont raconté à l’AFP avoir vu des scènes de panique dans ce quartier très fréquenté le samedi après-midi, notamment par les touristes et les familles.

«J’étais près de la station de métro South Kensington, il y avait beaucoup de policiers. Et puis soudain une policière a crié à la foule de courir, et tout le monde est parti dans un mouvement de panique, beaucoup de gens criaient», a déclaré Leonard, la trentaine.

« Bang, bang »

«Nous étions en train de déjeuner quand nous avons vu des policiers armés», a dit Ana, une Londonienne d’une trentaine d’années. «Et alors nous avons vu des gens paniqués qui couraient», a-t-elle ajouté.

Un journaliste de l’AFP a également vu des groupes de personnes courir dans plusieurs directions, et entendu des cris.

«Nous marchions près du musée des sciences quand nous avons entendu +bang, bang+... Au début, j’ai pensé qu’il s’agissait de tirs», a dit un autre témoin cité par l’agence PA. «Ensuite (...) nous avons vu un type plaqué au sol par d’autres gars».

Katy a elle indiqué sur la radio LBC avoir vu «au moins deux personnes blessées. Il y avait un petit garçon blessé à la jambe, qui ne devait pas avoir plus de huit ou neuf ans. Il y avait aussi une femme allongée, qui elle ne bougeait pas».

A Downing Street, la Première ministre Theresa May était tenue informée de l’évolution de la situation, ont indiqué ses services.

Cet incident intervient dans un contexte de menace terroriste au Royaume-Uni après une vague d’attaques revendiquées par le groupe jihadiste Etat islamique ces derniers mois dans le pays.

Mi-septembre, un attentat, le cinquième en six mois au Royaume-Uni, avait visé une station du métro londonien, faisant 30 blessés.

Sur son compte Twitter, le musée précise qu’un « incident sérieux a eu lieu en dehors du musée. Nous travaillons avec la police et nous vous donnerons des nouvelles lorsque nous aurons davantage d’informations ».

There’s been a serious incident outside the Museum. We are working w/ @metpoliceuk and will provide an update when we have more information