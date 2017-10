Marouane Fellaini est sorti sur blessure lors de Bosnie-Belgique (3-4): le premier diagnostic est inquiétant!

Touché au genou, Marouane Fellaini a quitté ses coéquipiers peu avant la demi-heure de jeu. C’est Leander Dendoncker qui a pris sa place dans l’entrejeu, aux côtés de Kevin De Bruyne. Après sa sortie, les Bosniens sont revenus dans la partie grâce à un but inscrit par Medunjanin. Moins de dix minutes plus tard, Visca doublait la mise pour la Bosnie.

D’après Roberto Martinez, un ligament du genou pourrait être touché. « Je pense qu’il s’agit d’un dommage à son ligament du genou gauche. Mais on en saura plus dans les prochaines 48h. »

Selon Het Laatste Nieuws, Marouane Fellaini souffrirait d’une entorse du genou gauche, avec une possible lésion à un ligament. Le scanner devra déterminer l’étendue exacte de la blessure. On sait aussi qu’il n’a pas quitté le stade avec des béquilles.

