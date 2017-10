Tokyo: souverain, David Goffin bat Mannarino et remporte un 4e titre ATP, le deuxième de rang

Goffin s’est imposé sur le score de 6-3, 7-5 après 1 heure et 25 minutes de jeu, lors de cette épreuve sur surface dure dotée de 1.563.795 dollars, ce dimanche, au Japon.

Le Belge est directement entré dans sa finale, ne laissant que peu d’occasions au Français sur sa mise en jeu. Aussi efficace sur son service qu’en retour, Goffin a fait le break dans le 4e jeu de la rencontre. Il a ensuite conservé cet avantage jusqu’au terme du premier set (6-3).

Mais le Français de 29 ans, toujours à la recherche de son premier sacre sur le circuit ATP après trois défaites en finale, n’a pas renoncé. En effet, le gaucher francilien est parvenu à breaker ’la Goff’ dans le second set, menant 2-4. Mais le N.1 belge a rétorqué dans la foulée, recollant à 4-4.

Alors que le score était de 5-5, le droitier de Rocourt a réalisé un très bon jeu de retour, le ponctuant sur un magnifique retour long de ligne de revers gagnant (6-5). Il a ensuite confirmé ce break par un dernier jeu de service rondement mené (7-5).

Goffin, 26 ans, décroche à Tokyo son 4e titre ATP après ses sacres aux tournois de Kitzbühel et Metz en 2014 et celui de Shenzhen dimanche dernier. Après sa blessure à la cheville à Roland-Garros, David Goffin a retrouvé toutes ses sensations, remportant un 9 match de rang sur le circuit. Ces succès aux tournois de Shenzhen et de Tokyo sont de bonne augure en vue de la finale de la Coupe Davis, qui se disputera également sur surface dure, fin novembre à Lille contre la France.

David Goffin retrouve le top 10 et devient 7e dans la course au Masters

David Goffin (ATP 11) a fait d’une pierre trois coups en battant le Français Adrian Mannarino (ATP 31. Le Liégeois 26 ans, déjà finaliste l’an dernier, a ainsi non seulement remporté le plus important titre de sa carrière, mais il s’est aussi assuré de réintégrer le top 10 à l’ATP et a effectué un grand pas vers une première qualification pour le Masters, à Londres, qui réunira, du 12 au 19 novembre, les huit meilleurs joueurs de l’année 2017.

À côté des 336.900 dollars de prize-money, d’une montre de luxe et de 300 bouteilles de vin chilien, David Goffin a ainsi engrangé 500 points au classement ATP grâce à sa victoire au Japon. Cela lui permettra de refaire, ce lundi, son retour dans le top 10 du classement, à la dixième place, qu’il avait déjà occupée du 24 avril au 21 mai dernier. Il dépassera l’Espagnol Pablo Carreno Busta (ATP 10), demi-finaliste de l’US Open.

Mieux encore, le N.1 belge a surtout effectué une remontée fantastique à l’ATP Race To London, le classement depuis le 1er janvier 2017 qui qualifie les joueurs pour le Masters. Treizième après sa victoire au tournoi ATP 250 de Shenzhen, il vient de gagner cinq places, dépassant Andy Murray (ATP 3), le Sud-Africain Kevin Anderson (ATP 16), l’Américain Sam Querrey (ATP 15), l’Américain Sam Querrey (ATP 15), Novak Djokovic (ATP 6) et Pablo Carreno Busta.

Avec ses 2.740 points, David Goffin occupe même aujourd’hui la septième place de la Race, vu que Novak Djokovic et le Suisse Stan Wawrinka (ATP 9), devant le Liégeois au classement, sont out pour le restant de la saison. Et le natif de Rocourt possède désormais 305 points d’avance sur Sam Querrey, le premier joueur non-qualifié.

Bref, alors qu’il reste quatre tournois à disputer, il est tout prêt de monter dans l’Eurostar direction l’O2 Arena de la capitale anglaise.