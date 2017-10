La SNCB met gratuitement à disposition des navetteurs un nouveau parking de 2.200 places au niveau de la gare de Louvain-La-Neuve. Deux trains supplémentaires et directs partiront de Louvain-La-Neuve et Ottignies pour rejoindre Bruxelles-Schuman et Bruxelles-Luxembourg. Les trains sur la ligne Ottignies-Bruxelles garderont une capacité maximale en dehors des heures de pointe.

Les parkings des gares de Genval, Rixensart et La Hulpe disposent également de places libres. A partir de ces gares, la SNCB offre une desserte efficace en trains S jusqu’au centre de Bruxelles.

Le TEC affrétera des bus supplémentaires pour ses lignes Conforto (Louvain-La-Neuve, Wavre, Ixelles) et Conforto bis (Louvain-La-Neuve, Wavre, Woluwe), passant de 4 à 5 bus par heure. La capacité des bus sera revue à la hausse.

De Lijn assure une offre de 6 bus par heure entre Overijse et Herrmann-Debroux ainsi que de 4 bus par heure entre Hoeilaart et Herrmann-Debroux.

La STIB propose une desserte directe du centre-ville en métro depuis la station Herrmann-Debroux.

Bruxelles Mobilité intervient ce dimanche pour réaliser de nouveaux marquages et modifications de voiries. En entrée de ville, la circulation sera structurée sur deux bandes, dont une réservée aux bus et aux taxis, depuis la fin de la E411, avant le carrefour Léonard. Ces deux bandes seront maintenues au niveau de la sortie chaussée de Wavre.

En sortie de ville, les automobilistes peuvent emprunter le viaduc Herrmann-Debroux depuis Delta jusque Demey. La remontée des véhicules depuis l’avenue Herrmann-Debroux sur le viaduc pour rejoindre la E411 sera également mise sur deux bandes via le percement de la berme devant l’ADEPS. La circulation sous le viaduc Herrmann-Debroux au niveau du carrefour chaussée de Wavre/avenue Herrmann-Debroux sera simplifiée. Toutes les programmations de carrefours à feux sont également recalculées pour optimiser les déviations.

Bruxelles Mobilité conseille aux navetteurs de privilégier le covoiturage et d’organiser autant que possible leurs déplacements en partant plus tôt ou plus tard pour éviter le pic de l’heure de pointe. Les sites et applications de covoiturages sont répertoriés sur ce site.