En juin 2015, alors que Stromae est en tournée sur le continent africain, il tombe malade et rentre immédiatement au pays. Il a fait une forte réaction à un médicament contre la malaria et tient à se faire soigner chez lui, à Bruxelles.

En mars dernier, il affirmait être guéri. Malheureusement, comme on l’apprend dans une interview qu’il a accordée à Libération ce week-end, il a récemment connu une rechute.

Il confie: "Pour être honnête, j'ai été hospitalisé, donc là je suis encore un peu sous traitement, et c'est pour ça que je me réveille tard. J'ai fait une réaction au Lariam, un antipaludique, super super grave. J'ai fait une décompensation psychique. Je perds la boule complètement. C'est vraiment pas chouette. J'ai fait une rechute il n'y a pas longtemps. Ça tourne dans la tête, et on a de grosses crises d'angoisse."