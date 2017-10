Allocations pas au seuil de pauvreté: «Encore une promesse non tenue, sur le dos des plus faibles»

Belga

«Encore une promesse non tenue par le gouvernement Michel. Et, une fois encore, sur le dos des plus faibles», a réagi dimanche sur Twitter le chef de groupe PS à la Chambre Ahmed Laaouej après l’annonce par la secrétaire d’Etat Zuhal Demir que la revalorisation des allocations les plus basses ne permettra pas de dépasser le seuil européen de pauvreté, en dépit de l’engagement énoncé dans l’accord de gouvernement.