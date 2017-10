Nouveau record pour l'opération CAP48 qui récolte plus de 5,8 millions d'euros de dons

L’opération CAP48 a permis cette année de récolter 5.811.029 millions d’euros de dons et promesses de dons, un nouveau record. Une grande soirée a clôturé ce dimanche à Liège la campagne 2017, notamment marquée par les 60 ans de l’opération de solidarité autrefois dénommée 48.81.00.

L’édition 2016 de CAP48 s’était déjà soldée sur une récolte record de plus de 5,5 millions d’euros de dons et promesses de dons.

Cette année, l’opération avait démarré le 29 septembre avec la vente des Post-it CAP48, qui a mobilisé quelque 12.700 bénévoles. Durant plusieurs jours, des spots TV et radio, incarnés par sept ambassadeurs, ont sensibilisé le grand public sur le poids du regard porté sur les personnes handicapées, en invitant à se concentrer sur la personne, plutôt que sur son handicap.

À l’instar des éditions précédentes, des membres de la RTBF, dont plusieurs journalistes, ainsi qu’une personne marchant avec une prothèse, ont participé à une marche parrainée de 100 kilomètres, un défi sportif accompli cette fois entre Montzen et Liège.

La campagne 2017 de CAP48 s’est terminée dimanche soir avec la « grande soirée » de clôture diffusée en direct télévisé. À nouveau parrainée par Jean-Luc Reichmann, elle a notamment réuni les chanteurs Adamo, Julien Clerc, Christophe Willem et les chanteuses Nolwenn Leroy et Léa Paci autour de l’animateur Jean-Louis Lahaye.

Au cours de la soirée, l’enthousiasme du public a été tel que le site internet de CAP48 a été bloqué pendant quelques minutes et les différentes lignes téléphoniques par moments encombrées.

La campagne de fonds, organisée une fois par an par les médias de la RTBF, soutient des projets visant l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées en Wallonie et à Bruxelles. CAP48 a permis en 60 ans de financer ou cofinancer 3.473 projets, pour un montant total de plus de 60.000.000 euros.