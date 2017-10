Chaos sur la E313 en direction d'Anvers: plus de 2 heures et demies de files après deux accidents (photos)

«Un peu avant 6h00 lundi, deux accidents se sont produits non loin l’un de l’autre entre d’une part deux camions et d’autre part, un camion et une camionnette. Trois bandes de circulation ont dû être fermées à la circulation et le trafic ne peut s’écouler que par l’entrée Wommelgem, ce qui crée d’importants embarras de circulation. Il y a par ailleurs beaucoup de verre sur la route», indique le porte-parole du centre flamand du trafic. Celui-ci souligne que cela prendra un certain temps avant que les bandes de circulation soient libérées et recommande vivement d’éviter la zone.